Мільйон дешевих квитків: по усій Польщі діє акція на поїздки потягами PKP Intercity

У PKP Intercity оголосили про продаж мільйон дешевих квитків. Це гарна новина для любителів подорожувати потягом, адже за одну поїздку доведеться заплатити лише з десяток злотих.

Щоб заохотити людей більше подорожувати поїздом, Польська державна залізниця час від часу організовує спеціальні пропозиції. Так, актуальна акція на осінь 2022 року стартувала 1 жовтня й триватиме до 30 листопада. Квитки PKP Intercity надійшли в продаж. Загалом виділено аж мільйон акційних квитків.

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Після рекордного сезону відпусток ми не збавляємо обертів! Особливо зараз, восени, варто планувати коротші чи довші подорожі. Тому ми запровадили продаж мільйон акційних квитків,

– йдеться у повідомленні PKP Intercity.

Поїздки потягами PKP Intercity від 14 злотих

Так, здебільшого вартість квитків в одну сторону на багатьох напрямках не перевищує 20 злотих. Згідно з офіційною інформацією, ціни на проїзд на популярних маршрутах, наприклад, між Варшавою та Краковом, Труймістом, Катовіце та Познанню, стартують від 19 злотих. Своєю чергою, зі столиці до Лодзі, Любліна чи Білостока можна доїхати лише за 14 злотих.

Де купити дешеві квитки на PKP

Акція діє на поїздки в кожній категорії поїздів, які пропонує перевізник. Крім цього, дешеві квитки сумісні також з передбаченими законом знижками. Це означає, що студенти або люди, які подорожують з дітьми, також можуть скористатися цією пропозицією.

Придбати акційні квитки на потяги PKP можна через сайт intercity.pl, а також в додатку Mobile Navigator або bilkom.