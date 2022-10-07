Чтобы поощрить людей больше путешествовать на поезде, Польская государственная железная дорога время от времени организует специальные предложения. Так, актуальная акция на осень 2022 года стартовала 1 октября и продлится до 30 ноября. Билеты PKP Intercity поступили в продажу. Всего выделено миллион акционных билетов.

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После рекордного сезона отпусков мы не сбавляем обороты! Особенно сейчас, осенью, стоит планировать более короткие или более длинные путешествия. Поэтому мы ввели продажу миллиона акционных билетов,

– говорится в сообщении PKP Intercity.

Поездки поездами PKP Intercity от 14 злотых

Так, в основном стоимость билетов в одну сторону по многим направлениям не превышает 20 злотых. Согласно официальной информации, цены на проезд на популярных маршрутах, например между Варшавой и Краковом, Труймистом, Катовице и Познанью, стартуют от 19 злотых. В свою очередь, из столицы до Лодзи, Люблина или Белостока можно доехать всего за 14 злотых.

Примите во внимание! Акция действует на поездки в каждой категории поездов, предлагаемых перевозчиком. Кроме того, дешевые билеты совместимы также с предусмотренными законом скидками. Это означает, что студенты или люди, путешествующие с детьми, также могут воспользоваться этим предложением.

Где купить дешевые билеты на PKP