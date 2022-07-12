Де позасмагати в Іспанії: 4 пляжі, які часто потрапляють у світові рейтинги

Курортний сезон в Іспанії уже давно в розпалі. Та й пляжів в країні чимало. Однак сьогодні ми зупинимося на тих пляжах, які можна зустріти у світових топах.

Мовиться про чотири іспанські пляжі, які неодноразово входили до ТОП-25 найкрасивіших у світі.

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4 найкрасивіші пляжі Іспанії

Playa de Muro Beach (Майорка)

Розташований він в Алькудії на півночі острова. Його протяжність – 5 кілометрів. Пляж має знак якості — блакитний прапор. Це місце ідеально підходить для сімейного відпочинку, а все тому, що глибина тут невелика.



Playa de Muro Beach / Фото ocho-suites

Playa de Sotavento de Jandía (Фуертевентура)

Цей мальовничий пляж можна знайти на острові Фуертевентура — один з островів Канарського архіпелагу, що розташований за 100 кілометрів від узбережжя Африки. Пляж відомий своїм дрібним піском. Бонусом є те, що поруч є ще кілька чудових пляжів.



Playa de Sotavento de Jandía / Фото ispaniagid

Playa de Ses Illetes (Форментера)

Форментера — один з Балеарських островів, розташований у Середземному морі. І це ще один острівний невеликий пляж, який регулярно потрапляє до різних рейтингів. Білий пісок та тепле море створюють ідеальні умови для купання, а багатий підводний світ – для дайвінгу.



Playa de Ses Illetes / Фото formentera

Las Canteras Beach (Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія)

Пляж Лас-Кантерас у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія розташований біля міста і має довжину 3 кілометри. Тут багато ресторанів та різних розваг.



Las Canteras Beach / Фото beachsearcher