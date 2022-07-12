Речь идет о четырех испанских пляжах, неоднократно входивших в ТОП-25 самых красивых в мире.
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4 самых красивых пляжа Испании
Playa de Muro Beach (Майорка)
Расположен он в Алькудии на севере острова. Его протяженность – 5 километров. Пляж имеет знак качества – голубой флаг. Это место идеально подходит для семейного отдыха, а все потому, что глубина здесь невелика.
Playa de Muro Beach / Фото ocho-suites
Playa de Sotavento de Jandía (Фуертевентура)
Этот живописный пляж можно найти на острове Фуэртевентура – один из островов Канарского архипелага, расположенном в 100 километрах от побережья Африки. Пляж известен своим мелким песком. Бонусом является то, что рядом есть еще несколько отличных пляжей.
Playa de Sotavento de Jandía / Фото ispaniagid
Playa de Ses Illetes (Форментера)
Форментера – один из Балеарских островов, расположенный в Средиземном море. И это еще один островной небольшой пляж, регулярно попадающий в разные рейтинги. Белый песок и теплое море создают идеальные условия для купания, а богатый подводный мир – для дайвинга.
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laya de Ses Illetes / Фото formentera
Las Canteras Beach (Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія)
Пляж Лас-Кантерас в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии расположен около города и имеет длину 3 километра. Здесь много ресторанов и разных развлечений.
Las Canteras Beach / Фото beachsearcher