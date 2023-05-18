Безбар'єрний відпочинок: Греція модернізує майже 300 пляжів

У Греції планують зробити доступнішими 287 пляжів. У найпопулярніших локаціях на узбережжі встановлять спеціальні механізми для купання людей з інвалідністю.

Проєкт з доступності грецьких пляжів вже активно розвивається. Роботи провели вже на 140 локаціях країни. Це означає, що у маломобільних туристів з'явилась можливість скупатися в морі у Греції, використовуючи спеціальне механічне крісло.

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Як Греція створює пляжний відпочинок без бар'єрів

Такий проєкт коштуватиме Греції майже 15 мільйонів євро. Щоб забезпечити відпочинок без бар'єрів, на пляжах встановлять спеціальні системи SEATRAC. Це механізм, який виглядає, як крісло з дистанційним керуванням, яке можна переміщати до моря. Прототип такої системи вперше створили в 2009 році, а вже в 2012 вона вийшла на ринок.

Засновник SEATRAC Герасимос Фессіан живе на узбережжі Греції, але завжди мав проблеми з купанням через свою обмежену мобільність, оскільки майже неможливо було зайти у воду і вийти з неї без допомоги близьких.

Система SEATRAC допоможе людям з інвалідністю купатися в морі / Фото seatrac.gr

Модернізацію майже 300 пляжів підтримав міністр туризму Греції. Він наголошує, що рівний доступ до моря є правом кожної людини.

Не лише Греція створює безбар'єрний простір для туристів. Музеї США, до прикладу, пропонують спеціальні навушники для відвідувачів із сенсорною чутливістю. Також у Штатах доступні каруселі для крісла колісного у парках розваг.