Проект по доступности греческих пляжей уже активно развивается. Работы уже провели на 140 локациях страны. Это значит, что у маломобильных туристов появилась возможность искупаться в Греции, используя специальное механическое кресло.

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Как Греция создает пляжный отдых без барьеров

Такой проект будет стоить Греции около 15 миллионов евро. Чтобы обеспечить отдых без барьеров, на пляжах будут установлены специальные системы SEATRAC. Это механизм, который выглядит как кресло с дистанционным управлением, которое можно перемещать к морю. Прототип такой системы впервые создали в 2009 году, а уже в 2012 году она вышла на рынок.

Основатель SEATRAC Герасимос Фессиан живет на побережье Греции, но всегда испытывал проблемы с купанием из-за своей ограниченной мобильности, поскольку почти невозможно было зайти в воду и выйти из нее без помощи близких.

Система SEATRAC поможет людям с инвалидностью купаться в море / Фото seatrac.gr

Модернизацию почти 300 пляжей поддержал министр туризма Греции. Он подчеркивает, что доступ к морю является неотъемлемым правом каждого человека.

Не только Греция создает безбарьерное пространство для туристов. Музеи США, например, предлагают специальные наушники для посетителей с сенсорной чувствительностью. Также в Штатах доступны карусели для колесного кресла в парках развлечений.