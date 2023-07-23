Как ни странно, некоторые замечательные места на побережье Европы до сих пор остаются недооцененными. Где искать роскошные "мальдивские" пейзажи на континенте – дальше в материале.

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Албанская Ривьера

Мы уже рассказывали вам о "‎Мальдивах Италии" – пляже Maldive del Salento. Это любимое место итальянцев на побережье Ионического моря с белоснежным песком и кристально чистой водой.

Но есть еще несколько европейских локаций, которые достойны вашего внимания. Недалеко от греческого острова Корфу раскинулась Албанская Ривьера – настоящее балканское сокровище для любителей эстетического и недорогого отдыха. Но не все сразу: сначала нужно добраться до заманчивого курорта.

Пляжи Албании удивляют прозрачной водой и волшебной природой. Но туристы часто разочаровываются, когда прибывают в столицу – Тирану. После перелета путешественники часто посещают ближайший курорт – Дуррес, который совсем не похож на "мальдивскую" красоту с фотографий Албании в инстаграмме. Но здесь нужно набраться терпения и ехать на юг страны.

Лучший способ передвигаться по Албании – арендовать авто. Муниципальные автобусы здесь ходят без нормального расписания, а поезда между городами вообще не курсируют. Вам нужно сначала добраться из Тираны в Саранду, это займет где-то 4 часа. А потом проехать еще 14 километров от Саранды до поселка Ксамил.

Балканские Мальдивы

Ксамил – прибрежная деревня, которая не так давно сделала ставку на туризм. Это доступное, солнечное и тихое место, о котором не догадывается большинство европейских путешественников. Ксамил часто сравнивают с Мальдивами из-за его белого песка на пляжах и лазурной воды. Пейзажи здесь действительно захватывающие. Вы не найдете в Ксамиле пятизвездочных отелей, бутиков и популярных ночных клубов. Но сможете сполна насладиться природой и пляжной идиллией.

Ксамил – Балканские Мальдивы / Фото Unsplash

Другая пляжная зона в Южной Албании – Pema e Thatë – также наращивает популярность. Здесь есть отличные пляжные клубы с лежаками и гамаками, которые можно арендовать за 10 евро на весь день. В тиктоке уже распространяются вирусные видео с этой локации.

Пляж Pema e Thatë в Албании: смотрите тикток

Цены на юге Албании

Туристов в Ксамиле принимают в нескольких популярных отелях с демократичными ценами, а также в апартаментах Airbnb. Самые дорогие отели Livia или Piramida берут от 70 до 120 евро за ночь. Есть немало частных вилл на берегу моря и апартаментов от 50 до 70 евро. Остальные варианты – еще более доступны.

Ежедневные расходы тоже вас порадуют. Местное пиво здесь стоит около 1 евро, а обед в недорогом заведении обойдется в 7 – 10 евро.

Посещение древних греко-римских руин Бутринти будет стоить до 10 евро. Здесь вы увидите неплохо сохранившийся театр древнеримской эпохи и сооружения эллинского периода.

Археологический парк Бутринти / Фото Pixabay

Почему так дешево

В отличие от Греции, Италии или других крупных средиземноморских государств Албания не входит ни в ЕС, ни в еврозону, поэтому туристическая сфера здесь менее развита. Но у этого есть свои плюсы. Обесцененный албанский лек в ближайшие годы останется в обороте, сохраняя в Албании доступные цены. В отличие от Хорватии, которая недавно ввела евро, поэтому цены на отдых сильно выросли.

Также в ближайшие годы в южной части Албании не появится еще один аэропорт. Поэтому такие жемчужины, как Ксамил, еще долго будут защищены от толпы туристов.