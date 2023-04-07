Лідером стала столиця Нідерландів – Амстердам. Втім, це не порадувало місто, оскільки вже декілька років поспіль там ведуть активну кампанію з протидії надмірному туризму.

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10 найкращих міст світ для відвідування навесні

Амстердам, Нідерланди.

Лондон, Англія.

Прага, Чехія.

Пекін, Китай.

Рим, Італія.

Лас-Вегас, США.

Париж, Франція.

Відень, Австрія.

Мельбурн, Австралія.

Лос-Анджелес, США.

Слід зауважити, що Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, які випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевих шатах, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема Олександра, і танцюють до пізньої ночі. Весна також є вдалим часом року для відвідування дивовижних полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф.

Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки в міських парках. Особливо городяни і туристи люблять збиратися в парку Вондела.

Парк Кекенкоф у Нідерландах / Фото UnSplash

Амстердам не радий туристам

Попри те, що Амстердам є одним з найпопулярніших серед туристів міст Європи, сам він не дуже радий гостям, принаймні, тим, кого, в першу чергу, приваблюють розваги для дорослих.

Місцеві жителі скаржаться, що численні туристи, які приїжджають в місто покурити канабіс, гарненько напитися і подивитися на секс-працівниць з кварталу червоних ліхтарів – підвищують рівень злочинності в місті, залишають багато сміття та заважають їм спати. Тому ось уже кілька років місцева влада проводить політику з боротьби з надмірним туризмом: