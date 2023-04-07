Лідером стала столиця Нідерландів – Амстердам. Втім, це не порадувало місто, оскільки вже декілька років поспіль там ведуть активну кампанію з протидії надмірному туризму.
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10 найкращих міст світ для відвідування навесні
- Амстердам, Нідерланди.
- Лондон, Англія.
- Прага, Чехія.
- Пекін, Китай.
- Рим, Італія.
- Лас-Вегас, США.
- Париж, Франція.
- Відень, Австрія.
- Мельбурн, Австралія.
- Лос-Анджелес, США.
Слід зауважити, що Амстердам очолив список завдяки великій кількості заходів та святкувань, які випадають на весну. Наприклад, День короля 27 квітня, коли люди виходять на вулиці в помаранчевих шатах, щоб відсвяткувати день народження короля Віллема Олександра, і танцюють до пізньої ночі. Весна також є вдалим часом року для відвідування дивовижних полів тюльпанів у королівському парку Кекенхоф.
Крім того, навесні в Амстердамі дуже популярні пікніки в міських парках. Особливо городяни і туристи люблять збиратися в парку Вондела.
Парк Кекенкоф у Нідерландах / Фото UnSplash
Амстердам не радий туристам
Попри те, що Амстердам є одним з найпопулярніших серед туристів міст Європи, сам він не дуже радий гостям, принаймні, тим, кого, в першу чергу, приваблюють розваги для дорослих.
Місцеві жителі скаржаться, що численні туристи, які приїжджають в місто покурити канабіс, гарненько напитися і подивитися на секс-працівниць з кварталу червоних ліхтарів – підвищують рівень злочинності в місті, залишають багато сміття та заважають їм спати. Тому ось уже кілька років місцева влада проводить політику з боротьби з надмірним туризмом:
- Так, у 2021 році стало відомо, що вікна борделів району червоних ліхтарів в Амстердамі будуть закриті, а весь "центр еротики" буде перенесений якомога далі від центру міста.
- Вже з середини травня 2023 року в Амстердамі набудуть чинності нові правила поведінки для туристів. Серед іншого, в місті стане незаконним куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів. Також у столиці Нідерландів будуть раніше закриватися кафе і ресторани.
- Крім того, туристам в Амстердамі наступного року не запропонують автобусних екскурсій. В центр міста не пускатимуть туристичні автобуси, тож гостям міста доведеться більше ходити пішки або брати в оренду велосипеди.