Один з найкращих у світі: який пляж – улюблений у принца Вільяма й принцеси Кетрін
Джерело:Golden Beach Awards 2024
Шотландський пляж поблизу Сент-Ендрюса потрапив до 50 найкращих у світі. Особливою цю відпочинкову локацію робить й те, що вона – одна з улюблених у Вільяма та Кейт – принца та принцеси Уельських.
Пляж біля Сент-Ендрюса потрапив у рейтинг Golden Beach Awards 2024. Він обійняв там 47 позицію.
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Варто зауважувати, що найкращі пляжі світу обирали не лише за природну красу. Окрім того, враховували:
- інклюзивність;
- природне розмаїття;
- культурне значення.
Пляж біля Сент-Ендрюса – прекрасний за будь-якої погоди / Golden Beach Awards 2024
Наголошують: пляж біля Сент-Ендрюса потрапив до рейтингу, зокрема, через те, що там відбувалися зйомки фільму "Вогняні колісниці". Це – британська історична спортивна драма.
Цей пляж – одне з улюблених місць принца і принцеси Уельських
Британські ЗМІ зауважують, що пляж біля Сент-Ендрюса – одне з улюблених місць принца Вільяма й Кейт Міддлтон. Власне їхнє знайомство відбулося в університеті Сент-Ендрюса, де вони обоє навчалися. Тоді пара часто проводила час на місцевому пляжі. Окрім того, згодом вони повернулися туди, будучи вже чоловіком та дружиною.
Наголошують, що пляж – ідеальний для відпочинку. Мовиться про фактично дві милі пуску та трав'янистих дюн. Там рідко купаються (бо температура води прогрівається влітку лише до +15 – +16 градусів), однак часто гуляють та займаються спортом.