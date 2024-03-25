Один з найкращих у світі: який пляж – улюблений у принца Вільяма й принцеси Кетрін

Шотландський пляж поблизу Сент-Ендрюса потрапив до 50 найкращих у світі. Особливою цю відпочинкову локацію робить й те, що вона – одна з улюблених у Вільяма та Кейт – принца та принцеси Уельських.

Пляж біля Сент-Ендрюса потрапив у рейтинг Golden Beach Awards 2024. Він обійняв там 47 позицію.

Зверніть увагу "Сюрприз" перед сезоном: відразу декілька популярних міст запроваджують туристичний податок

Варто зауважувати, що найкращі пляжі світу обирали не лише за природну красу. Окрім того, враховували:

інклюзивність;

природне розмаїття;

культурне значення.



Пляж біля Сент-Ендрюса – прекрасний за будь-якої погоди / Golden Beach Awards 2024

Наголошують: пляж біля Сент-Ендрюса потрапив до рейтингу, зокрема, через те, що там відбувалися зйомки фільму "Вогняні колісниці". Це – британська історична спортивна драма.

Цей пляж – одне з улюблених місць принца і принцеси Уельських

Британські ЗМІ зауважують, що пляж біля Сент-Ендрюса – одне з улюблених місць принца Вільяма й Кейт Міддлтон. Власне їхнє знайомство відбулося в університеті Сент-Ендрюса, де вони обоє навчалися. Тоді пара часто проводила час на місцевому пляжі. Окрім того, згодом вони повернулися туди, будучи вже чоловіком та дружиною.

Наголошують, що пляж – ідеальний для відпочинку. Мовиться про фактично дві милі пуску та трав'янистих дюн. Там рідко купаються (бо температура води прогрівається влітку лише до +15 – +16 градусів), однак часто гуляють та займаються спортом.