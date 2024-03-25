Пляж возле Сент-Эндрюса попал в рейтинг Golden Beach Awards 2024. Он занял там 47 позицию.

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Стоит замечать, что лучшие пляжи мира выбирали не только за природную красоту. Кроме того, учитывали:

инклюзивность;

природное разнообразие;

культурное значение.



Пляж возле Сент-Эндрюса – прекрасен при любой погоде / Golden Beach Awards 2024

Отмечают: пляж возле Сент-Эндрюса попал в рейтинг, в частности, из-за того, что там проходили съемки фильма "Огненные колесницы". Это – британская историческая спортивная драма.

Этот пляж – одно из любимых мест принца и принцессы Уэльских

Британские СМИ отмечают, что пляж возле Сент-Эндрюса – одно из любимых мест принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Собственно их знакомство состоялось в университете Сент-Эндрюса, где они оба учились. Тогда пара часто проводила время на местном пляже. Кроме того, впоследствии они вернулись туда, будучи уже мужем и женой.

Отмечают, что пляж – идеальный для отдыха. Говорится о фактически двух милях пуска и травянистых дюн. Там редко купаются (потому что температура воды прогревается летом только до +15 – +16 градусов), однако часто гуляют и занимаются спортом.