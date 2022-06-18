Пляж з кришталево чистою водою: ідеальна локація біля Мадрида для заміського відпочинку
Джерело:телеграм-канал Іспанія
Жителям Мадриду та гостям іспанської столиці інколи хочеться вибратися якомога далі від міської метушні. Ділимося приголомшливою локацією неподалік мегаполіса, яку точно оцінять любителі відпочинку на природі.
Для комфортного життя у Мадриді є все необхідне і навіть більше. Єдине, чого часто браку місцевим жителям, то це моря. Однак не так далеко від столиці Іспанії є приголомшлива локація – водосховище з кришталево чистою водою. А його пляж в оточенні скелястих пагорбів ідеально підійде для заміського відпочинку.
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Що відомо про пляж Playa de Bolarque біля Мадриду
Добратися до пляжу Playa de Bolarque в оточенні пагорбів Sierra de Altomira можна машиною. Дорога з Мадриду займе 1,5 години. Чиста вода омиває піщаний пляж, який по всіх параметрах підходить для сімейного відпочинку.
А занудьгувати там не дадуть різні атракції. Наприклад, можна зайнятися одним з водних видів спорту. Відвідувачам пропонують покататися на байдарках чи сапах. Опісля можна насолодитися коктейлями на пляжному барі. Є також яхт-клуб та зона зі столами для пікніка.
Якщо таки виберетеся на це водосховище за місто, то обов'язково заплануйте похід до печери Cueva de las Tortugas. Серед іншого, там можна познайомитися з різними видами черепах. Крім цього, екскурсією можна пройтися до руїн монастиря Monasterio del Desierto de Bolarque, що будувався між XVI і XVII століттями.
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