Для комфортного життя у Мадриді є все необхідне і навіть більше. Єдине, чого часто браку місцевим жителям, то це моря. Однак не так далеко від столиці Іспанії є приголомшлива локація – водосховище з кришталево чистою водою. А його пляж в оточенні скелястих пагорбів ідеально підійде для заміського відпочинку.

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Що відомо про пляж Playa de Bolarque біля Мадриду

Добратися до пляжу Playa de Bolarque в оточенні пагорбів Sierra de Altomira можна машиною. Дорога з Мадриду займе 1,5 години. Чиста вода омиває піщаний пляж, який по всіх параметрах підходить для сімейного відпочинку.

А занудьгувати там не дадуть різні атракції. Наприклад, можна зайнятися одним з водних видів спорту. Відвідувачам пропонують покататися на байдарках чи сапах. Опісля можна насолодитися коктейлями на пляжному барі. Є також яхт-клуб та зона зі столами для пікніка.

Якщо таки виберетеся на це водосховище за місто, то обов'язково заплануйте похід до печери Cueva de las Tortugas. Серед іншого, там можна познайомитися з різними видами черепах. Крім цього, екскурсією можна пройтися до руїн монастиря Monasterio del Desierto de Bolarque, що будувався між XVI і XVII століттями.

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