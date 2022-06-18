Для комфортной жизни в Мадриде есть все необходимое и даже большее. Единственное, чего часто не хватает местным жителям, это моря. Однако не так далеко от столицы Испании есть потрясающая локация – водохранилище с кристально чистой водой. А его пляж в окружении зеленых холмов идеально подойдет для загородного отдыха.

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Что известно о пляже Playa de Bolarque возле Мадрида

Добраться до пляжа Playa de Bolarque в окружении холмов Sierra de Altomira можно машиной. Дорога из Мадрида займет 1,5 часа. Чистая вода омывает песчаный пляж, который по всем параметрам подходит для семейного отдыха.

А заскучать там не дадут разные аттракции. К примеру, можно заняться одним из водных видов спорта. Посетителям предлагают прокатиться на байдарках или сапах. Потом можно насладиться коктейлями на пляжном баре. Имеется также яхт-клуб и зона со столами для пикника.

Если вы все же выберетесь на это водохранилище за город, то обязательно запланируйте поход в пещеру Cueva de las Tortugas. Среди прочего, там можно познакомиться с разными видами черепах. Кроме этого, экскурсией можно пройтись к развалинам монастыря Monasterio del Desierto de Bolarque, который строился между XVI и XVII веками.