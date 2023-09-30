Загадковий британський пляж розкриває свій секрет тільки під час відпливу

Пляж Корнуолла має приховану таємницю, яку можна побачити тільки під час відпливу. Більшість туристів навіть не здогадуються про неї.

І туристи, і британці часто відвідують мальовничий пляж Кранток у Корнуоллі. Тут чудове піщане узбережжя та чиста вода. Але не всі знають про загадкову легенду цього місця.

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Секрет Крантока

Більшість відпочивальників навіть не підозрюють, що пляж Кранток має кілька прихованих печер з інтригуючим секретом. Вони заховані серед скель, тому їх легко пропустити, якщо ви не приїхали сюди саме для того, щоб дослідити їх. Печери доступні тільки під час відпливу.

Але на тих, хто в курсі, чекає захоплююче відкриття. На стінах однієї з печер викарбуване різьблення: жіноче обличчя, кінь та сумний вірш про кохання.

Наскельне різьблення в печері / Фото cornishbirdblog.com

Сумна легенда про кохання

Ніхто точно не знає, хто саме стоїть за старовинним наскельним малюнком. Але місцева легенда свідчить, що його створив розбитий горем чоловік. Його кохана потонула в морі під час раптового приливу. Коня та жінку, чий портрет викарбував її коханий, знесло в бурхливе море і більше її ніхто не бачив.

Її засмучений коханий ще не раз повертався до печер. І вирізьбив портрет жінки, щоб назавжди увічнити її тут, на пляжі Кранток.

Відпочинок на пляжі Кранток / Фото Unsplash

Попередження для туристів

Це не просто сумна історія, а й абсолютно реальне попередження для всіх, хто хоче приїхати на пляж Кранток. Його можна відвідувати тільки під час відпливу. Бажано заручитися підтримкою та порадами від місцевих, що робити, якщо почне прибувати вода.

А під час сезону дощів на цьому пляжі особливо небезпечно. В цей період відвідувати Кранток не радять.