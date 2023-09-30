И туристы, и британцы часто посещают живописный пляж Кранток в Корнуолле. Здесь замечательное песчаное побережье и чистая вода. Но не все знают о загадочной легенде этого места.

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Секрет Крантока

Большинство отдыхающих даже не подозревают, что у пляжа Кранток есть несколько скрытых пещер с интригующим секретом. Они спрятаны среди скал, поэтому их легко пропустить, если вы не приехали сюда именно для того, чтобы изучить их. Пещеры доступны только при отливе.

Но тех, кто в курсе, ждет увлекательное открытие. На стенах одной из пещер высечено женское лицо, лошадь и грустное стихотворение о любви.

Наскальный рисунок в пещере / Фото cornishbirdblog.com

Грустная легенда о любви

Никто точно не знает, кто именно стоит за старинным наскальным рисунком. Но местная легенда свидетельствует, что его создал разбитый горем мужчина. Его возлюбленная утонула в море во время внезапного прилива. Лошадь и женщину, чей портрет создал ее любимый, унесло в бурное море и больше ее никто не видел.

Ее расстроенный возлюбленный еще не раз возвращался в пещеры. И вырезал портрет женщины, чтобы навсегда увековечить ее здесь, на пляже Кранток.

Отдых на пляже Кранток / Фото Unsplash

Предупреждение для туристов

Это не просто грустная история, но и абсолютно реальное предупреждение для всех, кто хочет приехать на пляж Кранток. Его можно посещать только при отливе. Желательно заручиться поддержкой и советами местных, что делать, если начнет прибывать вода.

А в сезон дождей на этом пляже особенно опасно. В этот период посещать Кранток не советуют.