Вхід до Венеції став платним: кому, скільки, коли та як заплатити

З 25 квітня 2024 року, туристи, що подорожують Венецією будуть зобов'язані платити за вхід. Мер міста Луїджі Бруньяро розповів подробиці нововведення.

З 16 січня 2023 року, туристи, які приїжджали до італійської Венеції на один день та не зупинялись у міста на ніч, повинні були сплачувати туристичний збір. Його сума складала від 3 до 10 євро. Однак, з 25 квітня набувають чинності нові правила.

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Кому та коли потрібно платити за вхід до Венеції?

Перш за все, нові правила стосуватимуться одноденних туристів, які не залишаються на ночівлю. Однак, мандрівників, які зупиняються у готелях на ночівлю доведеться реєструватись у системі, щоб отримати офіційне "звільнення від сплати збору" (зареєструватися та отримати право на пільгове відвідування міста можна за цим посиланням).

Плата буде застосовуватися лише у певні час та дні у високий сезон, в період з 25 квітня по 14 липня. А саме з 8:30 до 16:00 у періоди:

25 – 30 квітня,

1 – 5 травня,

11 – 12 травня,

18 – 19 травня,

25 – 26 травня,

8 – 9 червня,

15 – 16 червня,

22 – 23 червня,

29 – 30 червня,

6 – 7 липня,

13 – 14 липня.

Плата за вхід (QR-код) до старого міста становитиме 5 євро з людини на 1 день. На цей час немає обмежень на кількість QR-кодів, які розповсюджуються щодня.

Від сплати збору звільняються:

місцеві мешканці та члени їх родини (за наявності документа, що підтверджує факт проживання у місті);

туристи, що зупиняються на ночівлю (за умови реєстрації у системі, або отримання безплатного QR-коду у готелі);

діти до 14 років (за наявності документів, що підтверджують вік дитини);

власники Європейської картки інвалідності (Disability Card) та їхні супутники (за пред’явлення картки).

Зауважимо, здійснити оплату можна через спеціальну онлайн-платформу. На цільовій сторінці офіційного туристичного сайту міста Venezia Unica потрібно обрати дати подорожі та здійснити оплату, щоб отримати QR-код.

Що треба знати про платний вхід до Венеції / Фото Unsplash

Яке покарання за ігнорування туристичного збору у Венеції?

Контролери будуть розміщені на головних входах у місто та біля них, зокрема на залізничному вокзалі Санта-Лючія. Вони здійснюватимуть вибіркові перевірки відвідувачів.

Якщо контролери зафіксують порушення, то туристам без квитка буде запропоновано придбати його у місцевих операторів. Але мандрівники ризикують отримати штраф у розмірі від 50 до 300 євро