Платний проїзд для українців: у скільки тепер обійдеться квиток в міському транспорті Варшави

З 1 червня проїзд у громадському транспорті Варшави для українців знову стане платним. Про актуальну вартість та як найзручніше придбати квиток – читайте у нашому матеріалі.

Так, у рамках допомоги біженцям, громадяни України, які через війну опинилися в Варшаві, мали змогу безкоштовно користуватися послугами польських перевізників. Впродовж кількох місяців вільний проїзд для українців був доступний не лише у варшавських автобусах, трамваях та метро, а й у міжрегіональних потягах. Якщо ж деякі пільги стосовно пересування залізницею Польщі збереглися, то з 1 червня за квиток у міському транспорті доведеться платити.

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Усе, що варто знати про оплату проїзду в міському транспорті Варшави

Лінії громадського транспорту Варшави розбиті на 2 зони. 1 зона – це проїзд у місті та 2 зона – проїзд околицями.

Квитки треба обов'язково компостувати.

Bilet 20-minutowy – одноразовий квиток, який від моменту компостування дозволяє їздити необмежену кількість разів впродовж 20 хвилин. Ціна загального квитка – 3,40 злоті, пільгового – 1,70 злоті.

Bilet jednorazowy przesiadkowy – одноразовий пересадковий квиток, для поїздки впродовж 75 хвилин різним транспортом. Або ж одним до кінцевої зупинки. Ціна – 4,40 злоті, пільговий – 2,20 злоті.

Купити одноразові квитки можна в спеціальних автоматах, кіосках з пресою чи у водія.

Як платити за проїзд менше

Зекономити на поїздках можна, якщо придбати проїзний – Warszawską Kartę Miejską. Це безкоштовна пластикова картка, яку можна поповнювати квитками на 30 та 90 днів. Оформляють такий проїзний в одному з пунктів ZTM – Управлінні міського транспорту. А поповнювати можна в спеціальних автоматах продажу квитків.

Щоб активувати проїзний, прикладіть картку до скануючого пристрою в будь-якому транспорті. Зелений сигнал означатиме успішну активацію, жовтий – попередить, а червоний – сповістить, що термін дії квитків скінчився.

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