Йдеться про платні дороги А2, яка сполучає Познань, Лодзь та Варшаву і А4, що простягається від українсько-польського кордону (пункт пропуску Корчова-Краківець) до Жешува, Кракова та Вроцлава. З 1 жовтня 2021 року по 30 липня 2022 року цими автострадами проїхало 20 мільйонів автомобілів. Усе б нічого, але увагу експертів привернула надзвичайно мала кількість водіїв, які перетнули магістраль без оплати.

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У фахівців закралися сумніви щодо ефективності системи платних доріг в Польщі

Річ у тому, що з 20 мільйонів водіїв, які скористалися дорогами А2 та А4 лише 2 тисячі автовласників отримали штрафи за відсутність квитків. Тож експерти вважають, що серед такої величезної кількості автомобілів не може бути так мало "зайців". Вони припускають, що це говорить про проблеми із фіксацією безквиткових машин.

Як працює система оплати за користування платними дорогами в Польщі

Завдяки системі e-TOLL, плата знімається автоматично, коли водій в'їжджає на платну ділянку дороги. Тож не потрібно зупинятися перед шлагбаумом.

Крім цього, ця автоматична система оплати розроблена дуже складно і не всі автовласники вміють нею користуватися. Водії скаржаться, що купити квиток на ділянки траси, де діє e-TOLL, непросто. Придбати їх можна, наприклад, через додаток, створений Мінфіном, але в нього дуже низькі рейтинги. Популярним варіантом є купівля квитка на АЗС, але його продають лише Орлен і Лотос.

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