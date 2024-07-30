У порт хочуть перенести насамперед лоукости. Працюватимуть також і над покращенням його інфраструктури, коштом довгострокових банківських кредитів

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Планується розширення аеропорту Модлін під Варшавою

Ремонтні роботи в аеропорту Шопена призвели до тимчасових обмежень в роботі порту. У цей період аеропорт Модлін буде відповідати за обслуговування певного повітряного руху, зокрема чартерних рейсів та лоукостів.

Наразі в обох портах ведуться ремонтні роботи у зв'язку з будівництвом Центрального комунікаційного порту. Попередні дані свідчать про те, що завершення будівництва порту може затягнутися, і зараз прогнозується, що воно буде завершено у 2034/35 році.

До 5 мільйонів пасажирів на рік

У нещодавній заяві Мацей Ласек, представник правління Центрального порту сполучення, також оголосив про плани розширення аеропорту Модлін. Запропоноване розширення має на меті збільшити пропускну здатність аеропорту до 5 мільйонів пасажирів на рік, з потенціалом подальшого розширення до 7 – 8 мільйонів пасажирів.

Аеропорт Модлін, розвиток якого в останні кілька років утруднено, що зробило його заручником одного оператора, не міг конкурувати на ринку. Тому компанія, що управляє, вирішила розширити його, зробивши лоукост-аеропортом, тобто забезпечити доступ для більш чутливих до цін пасажирів,

– зазначив Ласек.

Зауважимо, аеропорт Модлін, розташований за 37 кілометрів від центру Варшави, став популярним серед мандрівників, особливо тих, хто літає з Ryanair. З січня по кінець травня цього року послугами аеропорту скористалися загалом 1,18 мільйона пасажирів.