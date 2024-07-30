В порт хотят перенести прежде всего лоукосты. Будут работать также и над улучшением его инфраструктуры, за счет долгосрочных банковских кредитов

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Планируется расширение аэропорта Модлин под Варшавой

Ремонтные работы в аэропорту Шопена привели к временным ограничениям в работе порта. В этот период аэропорт Модлин будет отвечать за обслуживание определенного воздушного движения, в частности чартерных рейсов и лоукостов.

Сейчас в обоих портах ведутся ремонтные работы в связи со строительством Центрального коммуникационного порта. Предварительные данные свидетельствуют о том, что завершение строительства порта может затянуться, и сейчас прогнозируется, что оно будет завершено в 2034/35 году.

До 5 миллионов пассажиров в год

В недавнем заявлении Мацей Ласек, представитель правления Центрального порта сообщения, также объявил о планах расширения аэропорта Модлин. Предложенное расширение имеет целью увеличить пропускную способность аэропорта до 5 миллионов пассажиров в год, с потенциалом дальнейшего расширения до 7 – 8 миллионов пассажиров.

Аэропорт Модлин, развитие которого в последние несколько лет затруднено, что сделало его заложником одного оператора, не мог конкурировать на рынке. Поэтому компания, управляющая, решила расширить его, сделав лоукост-аэропортом, то есть обеспечить доступ для более чувствительных к ценам пассажиров,

– отметил Ласек.

Заметим, аэропорт Модлин, расположен в 37 километрах от центра Варшавы, стал популярным среди путешественников, особенно тех, кто летает с Ryanair. С января по конец мая этого года услугами аэропорта воспользовались в целом 1,18 миллиона пассажиров.