Нова пропозиція, що отримала назву "Crystal Business Class", була представлена на престижному авіасалоні Фарнборо, який зараз проходить у Великій Британії. Чим буде особливий новий клас літаків – далі у матеріалі!

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Що вигадала Turkish Airlines?

У нещодавній заяві Turkish Airlines представила свій новий бізнес-клас, який, за їхніми словами, був розроблений з нуля на основі відгуків пасажирів. Новий бізнес-клас матиме індивідуальні каюти для кожного пасажира, укомплектовані дверима для усамітнення від решти салону.

Сміливим кроком авіакомпанія Turkish Airlines оголосила про впровадження нового продукту – повноцінного мармурового столу з інтегрованою бездротовою зарядкою для смартфонів. Відійшовши від норми полегшення ваги літаків, авіакомпанія обрала важкий мармур замість традиційного пластику, щоб створити більш вишукану атмосферу на борту. Це унікальне доповнення має стати родзинкою нової продуктової пропозиції.

Спочатку нові каюти бізнес-класу Turkish Airlines почне встановлювати в літаки Boeing 777-300ER, які вже літають, оснащені старими кріслами бізнес-класу за схемою 2+3+2.



Бізнес-клас у Boeing 777-300 Turkish Airlines / Фото avianews.com

В нещодавньому оновленні Boeing представив нову схему розміщення пасажирів у бізнес-класі своїх літаків Boeing 777-300ER. Поточне планування, яке змушує трьох пасажирів у кожному ряду заважати сусідам, щоб отримати доступ до проходу, було замінено на більш зручну для пасажирів схему 1+2+1.

Ця нова схема дозволяє кожному пасажиру мати прямий доступ до проходу, забезпечуючи більшу приватність і зручність. Крім того, два крісла в центрі ряду можна об'єднати, щоб створити єдиний салон для пар, які подорожують разом. Це оновлення має на меті покращити загальний досвід польоту для пасажирів бізнес-класу Boeing 777-300ER.

Нові крісла бізнес-класу також будуть зручнішими через розташування біля ілюмінаторів. Попередня модель крісел мала конструктивні недоліки, які заважали огляду, але нові крісла бізнес-класу розв'язали цю проблему.