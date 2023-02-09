Польська залізниця знижує ціни на квитки
Як пишуть у пресрелізі, ціни знизять на 11 – 15% залежно від категорії поїзда. Це стало можливим завдяки "додатковим оптимізаційним заходам та збільшення компенсації для PKP Intercity у 2023 році".
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У березні тарифи повернуться до рівня, який був перед січневим подорожчанням. Тоді це обґрунтували зростанням операційних витрат через вартість електроенергії – з 11 січня PKP Intercity підвищила ціни на квитки до 17,8%. Таке нововведення викликало критику, тому з 1 березня запровадять нижчі ціни.
Базові ціни на квитки на потяги категорій TLK і IC будуть в середньому на 11% нижчими за чинні, а тарифи на поїзди EIC і EIP знизяться приблизно на 15%. Так, ціни повернуться до тих, які діяли до січня,
– повідомили у компанії.
В PKP Intercity додали, що запровадження нижчих цін стало можливе завдяки додатковим оптимізаційним заходам та завдяки збільшенню компенсації за 2023 рік.
Зниження вартості проїзду стосується і проїзних Intercity Cards, перевезення велосипедів, багажу чи тварин. Різницю між вартістю білетів і проїзних пасажирів зможуть повернути.
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