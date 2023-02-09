Польська залізниця знижує ціни на квитки

Як пишуть у пресрелізі, ціни знизять на 11 – 15% залежно від категорії поїзда. Це стало можливим завдяки "додатковим оптимізаційним заходам та збільшення компенсації для PKP Intercity у 2023 році".

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У березні тарифи повернуться до рівня, який був перед січневим подорожчанням. Тоді це обґрунтували зростанням операційних витрат через вартість електроенергії – з 11 січня PKP Intercity підвищила ціни на квитки до 17,8%. Таке нововведення викликало критику, тому з 1 березня запровадять нижчі ціни.