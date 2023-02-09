Польская железная дорога снижает цены на билеты
Как пишут в пресс-релизе, цены снизят на 11 – 15% в зависимости от категории поезда. Это стало возможным благодаря "дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации для PKP Intercity в 2023 году".
Читайте также Ryanair запустит 8 новых рейсов из Кракова: акционные билеты уже в продаже
В марте тарифы вернутся к уровню, который был перед январским подорожанием. Тогда это обосновали ростом операционных расходов из-за стоимости электроэнергии – с 11 января PKP Intercity повысила цены на билеты до 17,8%. Такое нововведение вызвало критику, поэтому с 1 марта будут введены более низкие цены.
Базовые цены на билеты на поезда категорий TLK и IC будут в среднем на 11% ниже действующих, а тарифы на поезда EIC и EIP снизятся примерно на 15%. Так, цены вернутся к действовавшим до января,
– сообщили в компании.
В PKP Intercity добавили, что введение более низких цен стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации за 2023 год.
Снижение стоимости проезда касается и проездных Intercity Cards, перевозки велосипедов, багажа или животных. Разницу между стоимостью билетов и проездных пассажиров смогут вернуть.
Новые цены из Варшавы в Краков / Фото с сайта компании
Новые цены из Варшавы в Познань / Фото с сайта компании
Новые цены из Варшавы во Вроцлав / Фото с сайта компании