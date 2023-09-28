Доведеться "ловити": польська PKP Intercity у жовтні проведе розпродаж мільйона дешевих квитків

PKP Intercity, провідна залізнична компанія Польщі, має намір запустити розпродаж мільйона квитків за дуже низькими цінами. Кампанія стартує з 1 жовтня.

PKP роздасть мільйон квитків за супернизькими цінами

Але пропозиція обмежена: знижки діятимуть у певні дні на певні рейси. Більше деталей немає, тож акційні квитки, найімовірніше, доведеться "ловити".

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Пасажири з 1 жовтня зможуть розпочати полювання на дешеві квитки PKP, яка організує залізничні перевезення між польськими містами.

Ціни квитків на подорожі поїздами будуть нижчими. За словами віцепрезидента PKP Intercity Томаша Гонтажа, компанія запропонує мільйон квитків за суперакційними цінами.

Ціни будуть починатися від 19 злотих (наприклад, маршрутами Варшава – Краків та Гданськ – Варшава), а на поїзди преміум – "пендоліно" – від 49 злотих,

– йдеться у повідомленні.

Представники державної компанії заявили, що її бюджет настільки добрий, що можна дозволити собі проводити акції.

Так, Гонтаж додав, що з січня до кінця серпня PKP Intercity перевезла 45 мільйонів пасажирів, що на вісім мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість до кінця поточного року компанія планує перевищити позначку 60 мільйонів пасажирів.

PKP Intercity роздасть мільйон квитків за супернизькими цінами / Фото intercity.pl

Відома дата запуску нового поїзда з України до Польщі

Польська залізниця оголосила про включення сполучення Рава-Руська – Варшава у свій розклад. Новий поїзд курсуватиме з 15 жовтня.

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься з 11:00 і прибуватиме до Варшави (станція Варшава Всходня) о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін. З польської столиці поїзд відправлятиметься о 21:45. До прикордонної станції на Львівщині прибуватиме через 6,5 годин – о 5:15.

Потяги курсуватимуть щоденно. Передбачається, що за один рейс перевозитимуть до 240 пасажирів. Вартість квитка на потяг з Рави-Руської до Варшави поки невідома.

УЗ збільшує кількість місць на популярний рейс до Польщі

"Укрзалізниця" розширює кількість місць на маршруті "Харків — Перемишль" до Польщі. У залізничній компанії оптимістично налаштовані, що оновлений розклад поїздів значно покращить сполучення між Харковом і Польщею.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. Деталі потяга за цим маршрутом – за посиланням!