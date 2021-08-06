Пів мільйона іноземців отримали карти побиту у Польщі: скільки серед них українців

6 серпня 2021 , 15:32
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Джерело:

inPoland

Карта побиту – це офіційний документ, який дозволяє легальне довготривале перебування і роботу іноземців у Польщі. На сьогодні його отримали 500 тисяч мігрантів, серед яких 55% складають українці.

Найпопулярнішою метою отримання карти побиту у Польщі є працевлаштування. Цікаво, що за кількістю заявок на отримання документу лідирують не тільки громадяни країн Східної Європи.

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Найбільші групи громадян, які отримали карти побиту:

  • українці – 277 тисяч осіб;
  • білоруси – 34 тисячі;
  • німці – 20 тисяч;
  • росіяни – 13 тисяч;
  • в'єтнамці – 11 тисяч;
  • індійці – 10,5 тисяч;
  • грузини – 9 тисяч;
  • італійці – 8,5 тисяч;
  • китайці – 6,5 тисяч;
  • громадяни Великої Британії – 6,5 тисяч.

У першому півріччі 2021 року кількість іноземців з картою побиту зросла майже на 42 тисячі осіб. Найбільший приріст цьогоріч зафіксовано серед громадян таких країн:

  • Україна – 42 тисячі осіб;
  • Білорусь – 4,4 тисячі;
  • Грузія – 1 тисяча;
  • Молдова – понад 900 людей;
  • Індія – близько 700 громадян.

Додамо, що майже 70% іноземців з карткою побиту – це особи, молодші, ніж 40 років. Трохи більше ніж 25% є представниками вікової категорії від 40 до 59 років.

Автор: Сергій Зятюк