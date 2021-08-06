Пів мільйона іноземців отримали карти побиту у Польщі: скільки серед них українців

Карта побиту – це офіційний документ, який дозволяє легальне довготривале перебування і роботу іноземців у Польщі. На сьогодні його отримали 500 тисяч мігрантів, серед яких 55% складають українці.

Найпопулярнішою метою отримання карти побиту у Польщі є працевлаштування. Цікаво, що за кількістю заявок на отримання документу лідирують не тільки громадяни країн Східної Європи.

До теми Від вчителювання під звуки обстрілів у Краматорську до selfmade у Польщі: історія українки

Найбільші групи громадян, які отримали карти побиту:

українці – 277 тисяч осіб;

білоруси – 34 тисячі;

німці – 20 тисяч;

росіяни – 13 тисяч;

в'єтнамці – 11 тисяч;

індійці – 10,5 тисяч;

грузини – 9 тисяч;

італійці – 8,5 тисяч;

китайці – 6,5 тисяч;

громадяни Великої Британії – 6,5 тисяч.

У першому півріччі 2021 року кількість іноземців з картою побиту зросла майже на 42 тисячі осіб. Найбільший приріст цьогоріч зафіксовано серед громадян таких країн:

Україна – 42 тисячі осіб;

Білорусь – 4,4 тисячі;

Грузія – 1 тисяча;

Молдова – понад 900 людей;

Індія – близько 700 громадян.

Додамо, що майже 70% іноземців з карткою побиту – це особи, молодші, ніж 40 років. Трохи більше ніж 25% є представниками вікової категорії від 40 до 59 років.