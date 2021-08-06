Самой популярной целью получения карты побыта в Польше является трудоустройство. Интересно, что по количеству заявок на получение документа лидируют не только граждане стран Восточной Европы.
На тему От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки
Наибольшие группы граждан, которые получили карты побыта:
- украинцы – 277 тысячи человек;
- белорусы – 34 тысячи;
- немцы – 20 тысяч;
- русские – 13 тысяч;
- вьетнамцы – 11 тысячи;
- индийцы – 10,5 тысяч;
- грузины – 9 тысяч;
- итальянцы – 8,5 тысячи;
- китайцы – 6,5 тысячи;
- граждане Великобритании – 6,5 тысячи.
В первом полугодии 2021 года количество иностранцев с картой побыта выросла почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост в этом году зафиксирован среди граждан следующих стран:
- Украина – 42 тысячи человек;
- Белорусь – 4,4 тысячи;
- Грузия – 1 тысяча;
- Молдова – более 900 людей;
- Индия – около 700 граждан.
Добавим, что почти 70% иностранцев с карточкой побыта – это лица моложе, чем 40 лет. Чуть больше 25% являются представителями возрастной категории от 40 до 59 лет.