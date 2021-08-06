Самой популярной целью получения карты побыта в Польше является трудоустройство. Интересно, что по количеству заявок на получение документа лидируют не только граждане стран Восточной Европы.

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Наибольшие группы граждан, которые получили карты побыта:

украинцы – 277 тысячи человек;

белорусы – 34 тысячи;

немцы – 20 тысяч;

русские – 13 тысяч;

вьетнамцы – 11 тысячи;

индийцы – 10,5 тысяч;

грузины – 9 тысяч;

итальянцы – 8,5 тысячи;

китайцы – 6,5 тысячи;

граждане Великобритании – 6,5 тысячи.

В первом полугодии 2021 года количество иностранцев с картой побыта выросла почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост в этом году зафиксирован среди граждан следующих стран:

Украина – 42 тысячи человек;

Белорусь – 4,4 тысячи;

Грузия – 1 тысяча;

Молдова – более 900 людей;

Индия – около 700 граждан.

Добавим, что почти 70% иностранцев с карточкой побыта – это лица моложе, чем 40 лет. Чуть больше 25% являются представителями возрастной категории от 40 до 59 лет.