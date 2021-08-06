Найпопулярнішою метою отримання карти побиту у Польщі є працевлаштування. Цікаво, що за кількістю заявок на отримання документу лідирують не тільки громадяни країн Східної Європи.
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Найбільші групи громадян, які отримали карти побиту:
- українці – 277 тисяч осіб;
- білоруси – 34 тисячі;
- німці – 20 тисяч;
- росіяни – 13 тисяч;
- в'єтнамці – 11 тисяч;
- індійці – 10,5 тисяч;
- грузини – 9 тисяч;
- італійці – 8,5 тисяч;
- китайці – 6,5 тисяч;
- громадяни Великої Британії – 6,5 тисяч.
У першому півріччі 2021 року кількість іноземців з картою побиту зросла майже на 42 тисячі осіб. Найбільший приріст цьогоріч зафіксовано серед громадян таких країн:
- Україна – 42 тисячі осіб;
- Білорусь – 4,4 тисячі;
- Грузія – 1 тисяча;
- Молдова – понад 900 людей;
- Індія – близько 700 громадян.
Додамо, що майже 70% іноземців з карткою побиту – це особи, молодші, ніж 40 років. Трохи більше ніж 25% є представниками вікової категорії від 40 до 59 років.