За даними прикордонників, найбільше пасажиропотік зріс на західному напрямку. Це – актуальна інформація станом на неділю, 9 січня.

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Варто зауважити, що більше українців виїжджають за кордон, аніж приїжджають звідти. Така ситуація найбільш характерна для ділянок кордону з країнами Європейського союзу.

Що відбувається на пунктах пропуску

У черзі перед пунктами пропуску "Краківець", "Шегині" та "Грушів" – від 80 до 150 автомобілів (як легковиків, так і вантажівок)

Натомість у деяких пунктах пропуску скупчення людей узагалі немає. Мовиться про "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільницю".

Що радять прикордонники

У ДПСУ порадили мандрівникам обирати ті пункти пропуску, де найменше накопичення авто, якщо є така можливість. Прикордонники також нагадали, що у Краківці, Шегинях, Раві-Руській та Ягодині працюють мобільні лабораторії, де роблять тести на коронавірус. Їхніми послугами можуть скористатися ті, хто не встиг зробити це за 24 години до в'їзду в Польщу.

Довідка. 9 січня близько 15:00 у ДПСУ повідомили, що за минулу добу державний кордон перетнули майже 100 тисяч людей (третина – на західному напрямку та 17,5 тисяч авто.

У прикордонній службі підкреслили, що збільшили кількість прикордонних нарядів. Там сподіваються, що це дозволить пришвидшити процес пропуску через кордон й при цьому він відповідатиме усім критеріям безпеки.