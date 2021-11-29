Пішов на злочин заради улюбленої звички: українець в Польщі поцупив 60 пачок цигарок

Чоловік ховав поцуплене у спеціальному костюмі. Крадіжку таким чином зміг здійснити тричі.

Інцидент стався 26 листопада у Любліні. Місцем, яке обкрадав українець, став супермаркет Selgros.

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Як українець крав цигарки в польському супермаркеті

26 листопада у супермаркеті на вулиці Яна Павла охоронці помітили крадіжку. Вони затримали підозрюваного у злочині чоловіка та обшукали його. У спецодязі грабіжника знайшли кілька пачок цигарок. На місце злочину одразу викликали поліцію.

Обвинуваченим виявився 30-річний громадянин України. Він сам визнав власну вину. З'ясувалося, що чоловік вже три дні палив крадені з супермаркету цигарки. Всього йому вдалося винести 60 упаковок тютюнової продукції. Збитки, які українець завдав магазину, оцінили у 8 тисяч злотих (понад 52 тисячі гривень).

За пограбування затриманому загрожує до 5 років ув'язнення.