Инцидент произошел 26 ноября в Люблине . Местом, которое обворовывал украинец, стал супермаркет Selgros .

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Как украинец воровал сигареты в польском супермаркете

26 ноября в супермаркете на улице Яна Павла охранники заметили воровство. Они задержали подозреваемого в преступлении и обыскали его. В спецодежде грабителя нашли несколько пачек сигарет. На место преступления вызвали полицию.

Обвиняемым оказался 30-летний гражданин Украины . Он сам признал свою вину . Выяснилось, что мужчина уже три дня курил ворованные из супермаркета сигареты. Всего ему удалось вынести 60 упаковок табачной продукции. Ущерб, который украинец нанес магазину, оценили в 8 тысяч злотых (более 52 тысяч гривен).