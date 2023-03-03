Пілот розвернув літак на 360 градусів, щоб пасажири побачили північне сяйво: неймовірні кадри

Літак EasyJet, який летів з Рейк'явіка до Манчестеру 27 лютого, в якийсь момент несподівано зробив розворот на 360 градусів. Виявилося, що це був навмисний маневр пілота – він хотів показати неймовірне північне сяйво всім пасажирам.

Пілот EasyJet розвернув літак, щоб показати пасажирам північне сяйво

Наша команда завжди робитиме все можливе для наших клієнтів, і ми раді, що змогли поділитися з ними цим особливим видом на північне сяйво,

– написали пізніше в EasyJet.

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У FlightRadar24 пояснили, що пілотам літаків дозволяють робити відхилення від маршруту під час польоту, якщо вони отримують перед цим дозвіл від диспетчерів. Погодьтеся, краєвиди, які були за бортом, – вагома причина для відхилення від маршруту!

Про те, що це літак зробив розворот розповів і один з пасажирів Адам Гровз, що летів з ісландського Рейк'явіка в аеропорт Манчестера.

Величезна подяка пілоту easyJet рейсу EZY1806 із Рейк’явіка до Манчестера, який здійснив розворот на 360 градусів посеред польоту, щоб усі пасажири могли побачити неймовірне північне сяйво,

– написав чоловік у своєму Twitter.

Гровз, який приїздив до Ісландії у відпустку, щоб освідчитися своїй коханій, розповів, що на дати їхньої подорожі була висока ймовірність побачити північне сяйво. Однак, протягом усього часу їхнього перебування в Ісландії була сильна хмарність, тож з землі вони не могли його побачити. Вже на зворотному шляху вони отримали таку можливість, коли летіли в літаку додому над хмарами.

Це не єдиний пілот, який розвернув літак через сяйво

Подібну подяку в мережі розмістила пасажирка Кірсі Комі вже іншого рейсу AY488 авіакомпанії Finnair з Куусамо до Гельсінкі.

Неймовірне видовище могли спостерігати також в Північній Америці. Майк Абрамян, який летів з Сан-Франциско в Нью-Йорк, показав американський варіант Аврори в небі над озером Мічиган та штатом Нью-Йорк.

Чи небезпечне північне сяйво для літаків

Північне сяйво є абсолютно безпечним для літаків. Це оптичне явище, яке виникає в верхніх шарах атмосфери в північних або південних широтах та може тривати від декількох хвилин до декількох днів.

Його створює потік заряджених частинок сонячного вітру. Вони утворюють кольорове світло під час зіткнення з атомами та молекулами газів атмосфери.