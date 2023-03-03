Пилот EasyJet развернул самолет, чтобы показать пассажирам северное сияние

Наша команда будет всегда делать все возможное для наших клиентов, и мы рады, что смогли поделиться с ними этим особым видом на северное сияние,

– написали позже в EasyJet.

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В FlightRadar24 объяснили, что пилотам самолетов разрешают делать отклонения от маршрута во время полета, если они получают перед этим разрешение от диспетчеров. Согласитесь, виды, которые были за бортом, – веская причина для отклонения от маршрута!

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023

О том, что этот самолет совершил разворот, рассказал и один из пассажиров Адам Гровз, летевший из исландского Рейкьявика в аэропорт Манчестера.

Огромное спасибо пилоту easyJet рейсу EZY1806 из Рейкьявика в Манчестер, который совершил разворот на 360 градусов посреди полета, чтобы все пассажиры могли увидеть невероятное северное сияние,

– написал мужчина в своем Twitter.

Гровз, приезжавший в Исландию в отпуск, чтобы сделать предложение своей любимой, рассказал, что на даты их путешествия была высока вероятность увидеть северное сияние. Однако в течение всего времени их пребывания в Исландии была сильная облачность, так что с земли они не могли его увидеть. Уже на обратном пути они получили возможность, когда летели в самолете домой над облаками.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Это не единственный пилот, который развернул самолет из-за сияния

Подобную благодарность в сети разместила пассажирка Кирси Коми уже другого рейса AY488 авиакомпании Finnair из Куусамо в Хельсинки.

Many thanks to the Captain of Finnair flight AY488 from KAO to HEL tonight for making an unscheduled 360 up in the air so all passengers can enjoy the magic @Finnair pic.twitter.com/5QujW4nMFZ — Kirsi Komi (@KomiKirsi) February 26, 2023

Невероятное зрелище могли наблюдать также в Северной Америке. Майк Абрамян, летевший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, показал американский вариант Авроры в небе над озером Мичиган и штатом Нью-Йорк.

Last night's plane aurora videos. First it was a nice green band (over lake Michigan) then I thought it was fizzling out... Decided to check randomly a little later as we passed over Buffalo, NY and the red was insane!! #Aurora #NorthernLights #flydelta #DeltaAirLines pic.twitter.com/Th4s2f0qWz — mike abramyan (@mikeyyy0) February 28, 2023

Опасно ли северное сияние для самолетов

Северное сияние абсолютно безопасно для самолетов. Это оптическое явление, возникающее в верхних слоях атмосферы в северных или южных широтах и может длиться от нескольких минут до нескольких дней.

Его создает поток заряженных частиц солнечного ветра. Они образуют цветной свет при столкновении с атомами и молекулами атмосферных газов.