Пілот зі стажем раптом забув, як працює його літак: помилка коштувала дуже дорого

Досвідчений пілот British Airways раптом забув, за яким принципом працюють двері його літака. Помилка призвела до затримки рейсу на декілька годин, а також – суттєвих фінансових втрат.

Інцидент стався з літаком Airbus A320 в аеропорту Лондон-Гітроу. Літак мав вирушати до Румунії.

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За попередніми даними, пілот просто забув, що двері потрібно зняти з запобіжника, а вже тоді відчиняти їх для передання документів наземному персоналу. Як наслідок – помилково спрацювала система безпеки.

Пасажири вже були пристебнуті, коли раптом прозвучав сигнал до евакуації. Пожежники терміново оточили вихід 24E, звідки й мав стартувати рейс BA886.

Які наслідки мала помилка

ЗМІ повідомили, що мандрівникам довелося чекати декілька годин. За цей час міняли літак та екіпаж.

Капітан, як ніхто інший, мав знати правила, як відчиняти двері. Це не просто помилка новачка, а щось зовсім незрозуміле,

– мовиться у повідомленні.

Зрештою, рейс вилетів з затримкою на понад 3 години. У British Airways вибачилися перед пасажирами, які змушені були чекати стільки часу через помилку пілота. Окрім того, в авіакомпанії наголосили, що літак ретельно оглянули інженери – згодом його повернули в експлуатацію.

Постраждалих внаслідок інциденту не було. Відомо, що помилка коштувала British Airways – 50 тисяч фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів – 47,47 гривні).