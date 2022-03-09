Слово ruskie у назві страв замінять на ukraińskie. Так польська гастрономічна галузь демонструє свою солідарність з Україною в часи протистояння російській агресії.

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Польські заклади прибирають із меню pierogi ruskie

Насправді назва pierogi ruskie походить не від Росії, а від Червоної Русі. Це стара назва Галичини, вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя на початку XV століття. Назва популярна переважно у польських джерелах XVI – XVIII століть для визначення колишнього Галицького князівства. Отже, найменування страви pierogi ruskie, відомої нам як вареники, закріпилося в Польщі після Другої світової війни, коли Львів перестав входити до складу Польщі.

Хоча назва страви, як і сама страва, не має жодного стосунку до країни-агресора, у Польщі рішуче вирішили від неї відмовитися. Pierogi ruskie вже зникли з меню закладів Pierogi Lwowskie та ресторанів Stara Pierogarnia, Lucynka та Tenisowa у Гданську, з барів Mleczny Domowy та Mleczny Słoneczny у Гдині. Ідею підтримали й у Закопані.

Ми знаємо, що це лише символічний жест, але він теж важливий перед страшною трагедією українського народу,

– зауважив місцевий ресторатор.

Тож нарешті більше людей у світі переконається у тому, що вареники є українською стравою, як і борщ, який росіяни постійно намагаються присвоїти своїй кулінарній традиції.

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