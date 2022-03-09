Слово ruskie в названии блюд заменят на ukraińskie . Так польская гастрономическая отрасль демонстрирует свою солидарность с Украиной во времена противостояния российской агрессии.

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Польские заведения убирают из меню pierogi ruskie

На самом деле, название pierogi ruskie происходит не от России, а от Красной Руси. Это старое название Галичин ы , впервые употребленное в Хронике Константского собора Ульриха фон Рихенталя в начале XV века. Название популярно преимущественно в польских источниках XVI – XVIII веков для определения прежнего Галицкого княжества. Итак, название блюда pierogi ruskie, известного нам как вареники, закрепилось в Польше после Второй мировой войны, когда Львов перестал входить в состав Польши.

Хотя название блюда, как и само блюдо, не имеет никакого отношения к стране-агрессору, в Польше настойчиво решили от него отказаться. Pierogi ruskie уже исчезли из меню заведений Pierogi Lwowskie и ресторанов Stara Pierogarnia , Lucynka и Tenisowa в Гданьске, из баров Mleczny Domowy и Mleczny Słoneczny в Гдыне. Идею поддержали и в Закопане.

Мы знаем, что это лишь символический жест, но он тоже важен перед страшной трагедией украинского народа,

– заметил местный ресторатор.

Наконец-то больше людей в мире убедится в том, что вареники являются украинским блюдом, как и борщ, который россияне постоянно пытаются присвоить своей кулинарной традиции.