Поляки шукають додаткову роботу перед Різдвом: в яких галузях можна заробити найбільше грошей

Помічник Святого Миколая в торговому центрі? А може пакувальник товарів у транспортній компанії? Серед поляків зростає інтерес до додаткової роботи через наближення Різдва.

Прийдешні різдвяні та новорічні свята на тлі рекордної інфляції спонукають поляків шукати додаткові джерела доходу. Так, за даними OLX Job, тільки в жовтні людей, які цікавилися підзаробітком, було на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Скільки ж можна заробити на тимчасовій роботі та у якій галузі найлегше знайти хороші пропозиції?

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Різдво у 2022 році обійдеться дорого

Експерти підрахували, що в середньому на організацію свята польській родині потрібно виділити 1200 злотих. Тож не дивно, що в цей період все більше людей шукають способи поповнити свій домашній бюджет.

Перед Різдвом магазини та склади часто пропонують тимчасову роботу. Це може буде викладка товарів, допомога з інвентарем або пакування посилок.

Де шукати додаткову роботу в Польщі і скільки можна підзаробити

Найпростіше шукати тимчасовий підробіток в інтернеті на спеціалізованих сайтах або через агенції тимчасового працевлаштування за місцем проживання. У зимовий період часто пропонують сезонну роботу.

Так, ельф-аніматор у торговому центрі отримує близько 60 злотих за годину роботи. Святий Миколай зароблятиме набагато краще – його зарплата у великому місті може сягати 150 злотих за 60 хвилин. Значно менше отримають люди, найняті посередницькими агентствами для пакування посилок. Тут заробіток коливається від 20 до 30 злотих брутто за годину в залежності від міста. Доходи людей, які зголосяться виставляти товари в супермаркетах на сезонній основі, також можуть бути до 30 злотих на годину.

Рейтинг найпопулярніших додаткових вакансій за даними OLX Praca: