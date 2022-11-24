Прийдешні різдвяні та новорічні свята на тлі рекордної інфляції спонукають поляків шукати додаткові джерела доходу. Так, за даними OLX Job, тільки в жовтні людей, які цікавилися підзаробітком, було на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Скільки ж можна заробити на тимчасовій роботі та у якій галузі найлегше знайти хороші пропозиції?

Читайте також Компенсація за умовами праці в Польщі: повернення коштів працівникам за проїзд і окуляри

Різдво у 2022 році обійдеться дорого

Експерти підрахували, що в середньому на організацію свята польській родині потрібно виділити 1200 злотих. Тож не дивно, що в цей період все більше людей шукають способи поповнити свій домашній бюджет.

Перед Різдвом магазини та склади часто пропонують тимчасову роботу. Це може буде викладка товарів, допомога з інвентарем або пакування посилок.

Де шукати додаткову роботу в Польщі і скільки можна підзаробити

Найпростіше шукати тимчасовий підробіток в інтернеті на спеціалізованих сайтах або через агенції тимчасового працевлаштування за місцем проживання. У зимовий період часто пропонують сезонну роботу.

Так, ельф-аніматор у торговому центрі отримує близько 60 злотих за годину роботи. Святий Миколай зароблятиме набагато краще – його зарплата у великому місті може сягати 150 злотих за 60 хвилин. Значно менше отримають люди, найняті посередницькими агентствами для пакування посилок. Тут заробіток коливається від 20 до 30 злотих брутто за годину в залежності від міста. Доходи людей, які зголосяться виставляти товари в супермаркетах на сезонній основі, також можуть бути до 30 злотих на годину.

Рейтинг найпопулярніших додаткових вакансій за даними OLX Praca: