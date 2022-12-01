8 тимчасових підробітків у Польщі з найвищою оплатою
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Кінець листопада – початок грудня – це період, коли в Польщі різко зростає кількість пропозиції підзаробітку. У яких сферах найвигідніше шукати тимчасову роботу, читайте далі.
У передсвятковий період в Польщі різко зростає попит на додаткових працівників. Перед Різдвом великі супермаркети, інтернет-магазини та склади шукають підмогу. Кур'єрські компанії також активно наймають сезонних працівників.
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Це чудова нагода підзаробити для людей, які не мають попереднього досвіду роботи або їм просто не вистачає доходу. Так, згідно з опитуванням LiveCareer 60% респондентів у Польщі зізналися, що їхньої зарплати бракує на життя, і вони шукають додаткову короткотермінову роботу, яку можна поєднувати з основною.
На яких посадах тимчасовий працівник може заробити найбільше
- Офісний працівник – в середньому 238 злотих на руки за 8 годин роботи
- Працівник складу – 237 злотих нетто
- Робітник на виробництві, технічні працівники – понад 25 злотих за годину
- Помічник клієнта, консультант – 194 злотих за день
- Працівник гастрономії – 192 злотих нетто
- Працівники магазинів – понад 23 злотих нетто за годину праці
- Монтер електронного обладнання – 168 злотих нетто за день
- Касир – 166 злотих за день.
Рейтинг склали фахівці агентства миттєвого працевлаштування Tikrow.