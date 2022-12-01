8 тимчасових підробітків у Польщі з найвищою оплатою

Кінець листопада – початок грудня – це період, коли в Польщі різко зростає кількість пропозиції підзаробітку. У яких сферах найвигідніше шукати тимчасову роботу, читайте далі.

У передсвятковий період в Польщі різко зростає попит на додаткових працівників. Перед Різдвом великі супермаркети, інтернет-магазини та склади шукають підмогу. Кур'єрські компанії також активно наймають сезонних працівників.

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Це чудова нагода підзаробити для людей, які не мають попереднього досвіду роботи або їм просто не вистачає доходу. Так, згідно з опитуванням LiveCareer 60% респондентів у Польщі зізналися, що їхньої зарплати бракує на життя, і вони шукають додаткову короткотермінову роботу, яку можна поєднувати з основною.

На яких посадах тимчасовий працівник може заробити найбільше

Офісний працівник – в середньому 238 злотих на руки за 8 годин роботи

– в середньому 238 злотих на руки за 8 годин роботи Працівник складу – 237 злотих нетто

– 237 злотих нетто Робітник на виробництві, технічні працівники – понад 25 злотих за годину

– понад 25 злотих за годину Помічник клієнта, консультант – 194 злотих за день

– 194 злотих за день Працівник гастрономії – 192 злотих нетто

– 192 злотих нетто Працівники магазинів – понад 23 злотих нетто за годину праці

– понад 23 злотих нетто за годину праці Монтер електронного обладнання – 168 злотих нетто за день

– 168 злотих нетто за день Касир – 166 злотих за день.

Рейтинг склали фахівці агентства миттєвого працевлаштування Tikrow.