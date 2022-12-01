В предпраздничный период в Польше резко растет спрос на дополнительных работников. Перед Рождеством большие супермаркеты, интернет-магазины и склады ищут помощь. Курьерские компании также активно нанимают сезонных работников.
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Это отличный случай подзаработать для людей, у которых нет опыта работы или им просто не хватает дохода. Так, согласно опросу LiveCareer, 60% респондентов в Польше признались, что их зарплаты не хватает на жизнь, и они ищут дополнительную краткосрочную работу, которую можно совмещать с основной.
На каких должностях временный работник может заработать больше всего
- Офисный работник – в среднем 238 злотых на руки за 8 часов работы
- Работник склада – 237 злотых нетто
- Рабочий на производстве, технические работники – более 25 злотых в час
- Помощник клиента, консультант – 194 злотых в день
- Работник гастрономии – 192 злотых нетто
- Работники магазинов – более 23 злотых нетто за час работы
- Монтер электронного оборудования – 168 злотых нетто в день
- Кассир – 166 злотых в день.
Рейтинг составили специалисты агентства мгновенного трудоустройства Tikrow.