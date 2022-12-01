В предпраздничный период в Польше резко растет спрос на дополнительных работников. Перед Рождеством большие супермаркеты, интернет-магазины и склады ищут помощь. Курьерские компании также активно нанимают сезонных работников.

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Это отличный случай подзаработать для людей, у которых нет опыта работы или им просто не хватает дохода. Так, согласно опросу LiveCareer, 60% респондентов в Польше признались, что их зарплаты не хватает на жизнь, и они ищут дополнительную краткосрочную работу, которую можно совмещать с основной.

На каких должностях временный работник может заработать больше всего

Офисный работник – в среднем 238 злотых на руки за 8 часов работы

– в среднем 238 злотых на руки за 8 часов работы Работник склада – 237 злотых нетто

– 237 злотых нетто Рабочий на производстве, технические работники – более 25 злотых в час

– более 25 злотых в час Помощник клиента, консультант – 194 злотых в день

– 194 злотых в день Работник гастрономии – 192 злотых нетто

– 192 злотых нетто Работники магазинов – более 23 злотых нетто за час работы

– более 23 злотых нетто за час работы Монтер электронного оборудования – 168 злотых нетто в день

– 168 злотых нетто в день Кассир – 166 злотых в день.

Рейтинг составили специалисты агентства мгновенного трудоустройства Tikrow.