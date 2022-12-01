В предпраздничный период в Польше резко растет спрос на дополнительных работников. Перед Рождеством большие супермаркеты, интернет-магазины и склады ищут помощь. Курьерские компании также активно нанимают сезонных работников.

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Это отличный случай подзаработать для людей, у которых нет опыта работы или им просто не хватает дохода. Так, согласно опросу LiveCareer, 60% респондентов в Польше признались, что их зарплаты не хватает на жизнь, и они ищут дополнительную краткосрочную работу, которую можно совмещать с основной.

На каких должностях временный работник может заработать больше всего

  • Офисный работник – в среднем 238 злотых на руки за 8 часов работы
  • Работник склада – 237 злотых нетто
  • Рабочий на производстве, технические работники – более 25 злотых в час
  • Помощник клиента, консультант – 194 злотых в день
  • Работник гастрономии – 192 злотых нетто
  • Работники магазинов – более 23 злотых нетто за час работы
  • Монтер электронного оборудования – 168 злотых нетто в день
  • Кассир – 166 злотых в день.

Рейтинг составили специалисты агентства мгновенного трудоустройства Tikrow.