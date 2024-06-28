Також у ПАРЄ закликали негайно звільнити військових та цивільних полонених. Росія має негайно припинити свої фальшиві судові процеси проти українських героїв.

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Реалізація державної політики України щодо внутрішнього переміщених осіб на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування та оперативну підтримку. Необхідно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють в Україні,

– мовиться у резолюції.

Важливо! Рада Європи ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців. Тепер вони зможуть легально перебувати на території ЄС до березня 2026 року. Наразі там прихисток знайшли понад 4 мільйони українців, які були змушені залишити свої рідні міста й села, рятуючись від російської агресії.

Про які важливі ініціативи ще мовиться

Також метою наразі є посилити співпрацю, аби захистити українських дітей. Зокрема, для цього пропонують підтримати ініціативу створення парламентської мережі з питань їхнього становища в Україні. Окрім того, наголосили, що терміново потрібно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють на території нашої держави.