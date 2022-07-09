По данным опроса агентства Ipsos, в этом году на работу уйдет половина молодых людей от 15 до 27 лет. Если некоторых интересуют вакансии с полным рабочим днем, другие обращают внимание на частичную занятость.

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Какую работу предлагают для подработки в Чехии

Компания Datart в Либерке берет на работу на неполный рабочий день совершеннолетних работников и платит 120 крон в час.

Компания Rengl платит 170 крон в час за поклейку плакатов в выходные дни в Чешской-Будеевице и даже 180 крон в час – в городе Фридек-Мистек.

SC&C ищет людей для проведения социального опроса в Усти-над-Лабеме и Ческе-Будейовицах. Рабочий инструмент – телефон или планшет, где анкета заполняется респондентами. Компания платит 150 крон за одну заполненную анкету.

Смотрителям за домашними собаками или кошками Либерцы за неполный рабочий день предлагают от 100 до 300 крон в час.

Кроме этого, аптеки, McDonald's, Česká pošta, Tesco, Albert, Penny Market, Billa и Teta постоянно нуждаются в работниках на неполный рабочий день. Однако размер зарплаты они не разглашают.