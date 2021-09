Підлітковий сленг, що потрапив у вжиток з-за кордону: веселі приклади

Інколи складається враження, що дорослі люди і підлітки спілкуються різними мовами. Усе через англіцизми, якими зловживає сучасна молодь.

Креативні ведучі подій (весіль, Днів народження тощо) навіть почали часто проводити такий конкурс: ділять гостей свята на дві команди за віком, і учасникам потрібно назвати значення слів, які загадує команда-суперник. Так, старші люди питають у юних, що таке авоська чи кравчучка. Натомість молодь, наприклад, може запитати у старшого покоління значення слів юзер чи фіксити. Аби краще розуміти один одного, пропонуємо розглянути приклади популярного серед молоді сленгу, що походить з англійської мови. Після вивчення цих слів бар'єрів у спілкування молоді з батьками стане трішки менше.

Приклади підліткового сленгу

Краш (походить з англійського crush) – той, у кого закохана інша людина. Сленг став популярним через англійський вираз to have a crush on someone, що означає бути закоханим у когось.

Приклад вживання: Невже це і є твій краш? Як на мене, він навіть не вартий уваги.

Шиперити (від англійського ship) – термін походить від англійського слова relationship, а точніше від частинки ship, що означає бажати, аби дві людини почали зустрічатись.

Приклад вживання: Я так довго шиперила за цими двома, а вони так і не зійшлись.⠀

Стенити (від англійського stan) – обожнювати когось зі знаменитостей. Головний герой пісні Емінема Стен був образом надмірно нав'язливого фаната, що і стало початком для поширення поняття стенити.

Приклад вживання: Я стеню Дженіфер Еністон і понад усе на світі мрію побачити її.

Криндж (від англійського cringe) – означає щось неприємне, бентежне, що викликає відчуття незручності. Слово вживають під час розмови про пісні, фільми, події тощо.

Приклад вживання: Цей серіал – повний криндж. Я шкодую, що почав його дивитися.

