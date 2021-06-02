Багато з цих слів вже втратили актуальність. Та є й такі, які періодично можна почути від носіїв мови. І ті, й інші представлені у добірці нижче.
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15 англійських слів, здатних здивувати
1.Kerfuffle [kəˈfʌf(ə)l] – метушня
Це означає метушитися, коли у людей різні точки зору. Якщо двоє друзів мають деякі розбіжності з приводу чогось і створюють багато шуму, то зі словом kerfuffle можна чудово описати ситуацію.
2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəˈluː] – галас, метушня
Hullabaloo – це гучні звуки та крики, які видають люди, коли зляться. Слово з'явилося в англійській у середині XVIII століття.
3. Cacophony [kəˈkɒf(ə)ni] – какофонія
Ще одне слово, пов'язане з галасом. Cacophony – це суміш жахливих звуків, тобто таких, які чути просто нестерпно. Походить від грецького слова, що складається з kacos (поганий) і phone (звук).
4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – халамидник
Rag – це брудний і пошарпаний шматок старої тканини. Відповідно, ragamuffin – це особі, яка носить неохайний одяг, схожий на лахміття.
5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – шибеник
Хоч цей термін зараз вважається старомодним, він викличе усмішку у співрозмовника. Його застосовують до, як правило, молодої людини (чи навіть дитини), коли та проявляє надмірну активність та допитливість.
6. Gobbledygook [ˈɡɒb(ə)ldɪˌɡuːk] – нісенітниця, дурниця
Слово вживають для позначення безглуздих слів та опису ситуації, коли люди використовують занадто багато технічних термінів, а інші не можуть їх зрозуміти.
7. Gibberish [ˈdʒɪb(ə)rɪʃ] – тарабарщина
Gibberish – це практично синонім до gobbledygook. Означає безглузді слова та фрази, які не мають великого значення.
8. Poppycock [ˈpɒpɪkɒk] – нісенітниця
Коли хтось намагається говорити про щось, у чому абсолютно нічого не тямить, або розкидається неперевіреними фактами, то можна сказати, що такі люди несуть poppycock! Слово походить від голландського pappekak, яке складається з pap (м'який) і kak (екскременти).
9. Discombobulate [ˌdɪskəmˈbɒbjʊleɪt] – збити з пантелику
Означає заплутати когось за допомогою слів, збити людину з думки, змусити сумніватися у своєму рішенні.
10. Flummox [flʌməks] – дуже заплутати
Якщо ви зараз почуваєтеся discombobulated, то ви ще й flummoxed (прикметник).
У XIX столітті слово з'явилося з діалектів, які використовуються у деяких частинах Великої Британії.
11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ(ə)n] – буркотун, грубіян
Слово використовувалося ще в XVI столітті. Ним позначають конфліктну людину, яка полюбляє з кимось сваритися.
12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk(ə)l] – апатичний
Чудове слово для позначення неініціативної, байдужої людини, яка нічим не цікавиться.
13. Woebegone [ˈwəʊbɪɡɒn] – похмурий, сумний
Це слово можна поділити на дві частини: woe (горе, сум) і begone (старомодне слово, що означає оточення чимось). Отже, woebegone дослівно – оточений сумом.
14. Lollygag [ˈlɒlɪɡaɡ] – байдикувати
Це дієслово не має нічого спільного з льодяниками (lollies) або насмішками (gags). Воно означає лінуватися й витрачати час даремно.
15. Frankenfood [ˈfraŋk (ə) nfuːd] – їжа-франкенштейн, ГМО
На відміну від зазначених вище слів, цей термін є новим. Він неофіційно використовується для генетично модифікованих продуктів. Frankenfood – це поєднання слів Frankenstein (Франкенштейн – вигаданий персонаж, доктор, який створив монстра у своїй лабораторії) і food (їжа).