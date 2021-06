Багато з цих слів вже втратили актуальність. Та є й такі, які періодично можна почути від носіїв мови. І ті, й інші представлені у добірці нижче.

Цікаво Від ресторану до топових міжнародних компаній: як українка йшла за мрією у Лондоні

1.Kerfuffle [kəˈfʌf(ə)l] – ​​метушня

Це означає метушитися, коли у людей різні точки зору. Якщо двоє друзів мають деякі розбіжності з приводу чогось і створюють багато шуму, то зі словом kerfuffle можна чудово описати ситуацію.

2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəˈluː] – галас, метушня

Hullabaloo – це гучні звуки та крики, які видають люди, коли зляться. Слово з'явилося в англійській у середині XVIII століття.

3. Cacophony [kəˈkɒf(ə)ni] – какофонія

Ще одне слово, пов'язане з галасом. Cacophony – це суміш жахливих звуків, тобто таких, які чути просто нестерпно. Походить від грецького слова, що складається з kacos (поганий) і phone (звук).

4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – халамидник

Rag – це брудний і пошарпаний шматок старої тканини. Відповідно, ragamuffin – це особі, яка носить неохайний одяг, схожий на лахміття.

5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – шибеник

Хоч цей термін зараз вважається старомодним, він викличе усмішку у співрозмовника. Його застосовують до, як правило, молодої людини (чи навіть дитини), коли та проявляє надмірну активність та допитливість.

Mother: Come here, please.

Child: No, I’m busy.

Mother: I asked you to please come here.

Child: No. Dad said when people are busy you shouldn’t disturb them. So please leave me alone!

Mother: Well, you little whippersnapper!

Мати: Підійди сюди, будь ласка.

Дитина: Ні, я зайнятий.

Мати: Я попросила тебе, будь ласка, підійди сюди.

Дитина: Ні. Тато сказав, що коли люди зайняті, не варто їх турбувати. Тож, будь ласка, дай мені спокій!

Мати: Ну ти й маленький шибеник!