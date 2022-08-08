Инфляция в Чехии бьет рекорды, а потому и школьные принадлежности также выросли в цене. Так, за стандартный набор для первоклассника в этом году придется отдать на 200 крон больше, чем в прошлом.

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Во сколько обойдется подготовка школьника к учебному году в Чехии

Самыми дорогими из списка остаются рюкзаки и портфели. Их стоимость колеблется в пределах 1600 – 2500 крон (от 2,5 до 4 тысяч гривен).

На 10% подорожали тетради, блокноты и другие товары из бумаги. Более того, с сентября цена на эту продукцию снова пойдет вверх. Рассчитывать свой бюджет родителям нужно и на мелкие школьные принадлежности: ручки, мел и художественные принадлежности. Эти предметы также стали более дорогими.

В целом на покупку канцелярских товаров, рюкзака и других предметов, необходимых школьнику для нового учебного года, уйдет приблезительно 6500 крон (около 10 тысяч гривен).