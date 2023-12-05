Ще одна курортна країна збирається запровадити візи для "цифрових кочівників"

Перу оголосила про плани запровадити цифрову кочову візу. Це дозволить віддаленим працівникам перебувати в країні 365 днів з можливістю продовження.

Наразі громадяни ЄС можуть подорожувати до Перу за 183-денною туристичною візою. Що відомо про цю ініціативу, розповідаємо далі!

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Перу збирається ввести візи для "цифрових кочівників"

Влада Перу розробляє візи для digital nomads. Вже зараз спеціальні програми для "цифрових кочівників" діють у 40 країнах світу..

Метою нової схеми є залучення міжнародних професіоналів до Перу, сподіваючись, що вони сприятимуть розвитку економіки країни через туризм і послуги, одночасно підтримуючи культурний обмін.

Влада розраховує, що деякі відвідувачі залишаться в країні та продовжать бізнес, оновивши візу.

Хто матиме право на цифрову кочову візу Перу?

Нова віза для цифрових кочівників у Перу призначена для віддалених працівників, які працюють у компаніях за межами країни. Тому їм не потрібно буде отримувати окрему робочу візу.

У листопаді уряд оголосив, що сподівається, що тривале перебування дасть кочівникам час дослідити туристичні, гастрономічні та культурні пропозиції країни під час віддаленої роботи.

Мачу-Пікчу в Перу / Фото Unsplash

Подробиць наразі небагато. Відомо, що візи оформлятимуть на рік (ймовірно, з можливістю продовження). Потрібно підтвердити наявність віддаленої роботи. Фінансові пороги поки що не визначили.

Віза стане доступною після того, як зміни до Закону про міграцію країни будуть врегульовані та опубліковані.

10 найкращих країн для дистанційної роботи

ТОП-10 країн для віддалених працівників виявилися досить дорогими. Всі вони розташовані в Європі і є доволі популярними не лише для цифрових кочівників, а й для туристів.

Цікаво, що в цьому списку переважають країни Західної та Північної Європи, де рівень життя високий, а ціни на житло, транспорт, харчування та інші послуги зовсім не низькі.

Данія, яка славиться своїм високим рівнем життя, стала лідером у світі для віддалених працівників. Це підтверджують результати нового дослідження Global Remote Work Index. Які ще країни увійшли до рейтингу – дізнаєтесь за посиланням.