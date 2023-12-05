В настоящее время граждане ЕС могут путешествовать в Перу по 183-дневной туристической визе. Что известно об этой инициативе, рассказываем дальше!

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Перу собирается ввести визы для "цифровых кочевников"

Власти Перу разрабатывают визы для digital nomads. Уже сейчас специальные программы для "цифровых кочевников" действуют в 40 странах мира.

Целью новой схемы является привлечение международных профессионалов в Перу, надеясь, что они будут способствовать развитию экономики страны через туризм и услуги, одновременно поддерживая культурный обмен.

Власти рассчитывают, что некоторые посетители останутся в стране и продолжат бизнес, обновив визу.

Кто будет иметь право на цифровую визу Перу?

Новая виза для цифровых кочевников в Перу предназначена для удаленных работников, работающих в компаниях за пределами страны. Поэтому им не нужно будет получать отдельную рабочую визу.

В ноябре правительство объявило, что надеется, что длительное пребывание даст кочевникам пора исследовать туристические, гастрономические и культурные предложения страны во время отдаленной работы.

Мачу-Пикчу в Перу / Фото Unsplash

Подробностей пока немного. Известно, что визы будут оформляться на год (вероятно, с возможностью продления). Необходимо подтвердить наличие удаленной работы. Финансовые пороги пока не определились.

Виза станет доступна после того, как изменения в Закон о миграции страны будут урегулированы и опубликованы.

10 лучших стран для дистанционной работы

ТОП-10 стран для удаленных работников оказались достаточно дорогими. Все они расположены в Европе и довольно популярны не только для цифровых кочевников, но и для туристов.

Интересно, что в этом списке преобладают страны Западной и Северной Европы, где уровень жизни высок, цены на жилье, транспорт, питание и другие услуги совсем не низкие.

Дания, славящаяся своим высоким уровнем жизни, стала лидером в мире для удаленных работников. Это подтверждают результаты нового исследования Global Remote Work Index. Какие еще страны вошли в рейтинг – узнаете по ссылке.