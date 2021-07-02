Перші вакциновані жителі Польщі вже отримали грошові призи: нові деталі державної лотереї

Для просування вакцинації Польща організувала масштабну лотерею. Щеплені від коронавірусу жителі країни можуть виграти гроші та транспортні засоби. Лотерея розпочалася у ніч на четвер.

Про це повідомив прем'єр-міністр Міхаіл Дворчик. Загалом для участі у лотереї зареєструвалися понад 200 тисяч людей.

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Хто може стати переможцем

Міхаіл Дворчик зазначив, що понад 100 тисяч злотих вже було розподілено між 372 учасниками лотереї.

Інші зареєстровані особи продовжують чекати свої винагороди. Шанси отримати щедрий приз великі, адже кожен п'ятисотий учасник претендує на 200 злотих, а кожен двохтисячний вакцинований отримає 500 злотих.

Також щосереди будуть відбуватися щотижневі розіграші 60 електричних скутерів та грошових призів на суму 50 тисяч злотих.

У щомісячних розіграшах будуть залучені два призи по 100 тисяч злотих і дві машини марки Toyota Corolla.

Наприкінці відбудеться фінальне жеребкування. У ньому будуть розіграні два призи у розмірі 1 мільйона злотих та два автомобілі Toyota C-HR.

Що стосується податкових витрат, Totalizator Sportowy повністю покриває їх.

Отже, ми додамо додаткову спеціальну податкову вартість до автомобіля, якщо вона підлягає сплаті,

– пояснює Ольгерд Цеслік, президент Totalizator Sportowy.

За його словами, це стосується як грошових, так і матеріальних призів.

Нагадуємо, що зараз співвідношення злотого до гривні дорівнює 7,2 за даними НБУ.

Окрім лотереї, у Польщі розпочато й інші програми заохочення вакцинації. Наприклад, Національний фонд охорони здоров'я також проводить телефонну кампанію, спрямовану на переконання невакцинованих та невизначених осіб.