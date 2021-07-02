Об этом сообщил премьер-министр Михаил Дворчик . Всего для участия в лотерее зарегистрировались более 200 тысяч человек.

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Кто может стать победителем

Михаил Дворчик отметил, что более 100 тысяч злотых уже были распределены между 372 участниками лотереи.

Другие зарегистрированные лица продолжают ждать свои награды. Шансы получить щедрый приз большие, ведь каждый пятисотый участник претендует на 200 злотых, а каждый двухтысячный вакцинированный получит 500 злотых.

Также каждую среду будут происходить еженедельные розыгрыши 60 электрических скутеров и денежных призов на сумму 50 тысяч злотых.

В ежемесячных розыгрышах будут задействованы два приза по 100 тысяч злотых и две машины марки Toyota Corolla.

В конце состоится финальная жеребьевка. В ней будут разыграны два приза в размере 1 миллиона злотых и два автомобиля Toyota C-HR.

Что касается налоговых расходов, Totalizator Sportowy полностью покрывает их.

Итак, мы добавим дополнительную специальную налоговую стоимость к автомобилю, если она подлежит уплате,

– объясняет Ольгерд Цеслик, президент Totalizator Sportowy.

По его словам, это касается как денежных, так и материальных призов.