Перша у світі: у Дубаї з'явиться мечеть, надрукована на 3D-принтері – який вигляд матиме

У Дубаї анонсували новий амбітний проєкт – збираються надрукувати на 3D-принтері мечеть. Вона буде першою такою у світі.

У Дубаї спорудять першу у світі мечеть, надруковану на 3D-принтері Споруда буде виготовлена з бетонної суміші. Її зведення мають розпочати до кінця цього року, а завершити — у першому кварталі 2025-го.

Ми обрали 3D-друк, оскільки ця технологія потенційно може заощадити час та ресурси порівняно з традиційними методами будівництва,

– пояснюють в Управлінні ісламських справ та благодійної діяльності уряду Дубая (IACAD).

Будівля включатиме два поверхи – 2 000 квадратних метрів – і зможе вміщувати близько 600 вірянин.

У Дубаї спорудять мечеть, надруковану на 3D-принтері / Фото JT+Partners and IACAD​

Побудують її із бетонної суміші за допомогою спеціального 3D-принтера, запрограмованого на проєкт. За допомогою нього троє людей зможуть зводити стіни будівлі зі швидкістю два квадратні метри на годину.

Очікується, що на будівництво загальної конструкції релігійної споруди піде близько чотирьох місяців, а на внутрішнє оздоблення приміщень – ще близько дванадцяти місяців.

Такий вигляд матиме мечеть / Фото JT+Partners and IACAD​

Будівля буде з бетонної суміші / Фото JT+Partners and IACAD​

До слова, Дубай позиціює себе як світову столицю 3D-друку. П'ять років тому місто запустило відповідну стратегію. Згідно з нею до 2030-го чверть усіх нових будівель мають бути надруковані. У 2016 році там відкрили перший у світі офіс, створений за допомогою 3D-принтера.

Як триває процес будівництва: дивіться відео