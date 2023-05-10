В Дубае соорудят первую в мире мечеть, напечатанную на 3D-принтере Сооружение будет изготовлено из бетонной смеси. Ее строительство должны начать до конца этого года, а завершить — в первом квартале 2025-го.

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Мы выбрали 3D-печать, поскольку эта технология потенциально может сэкономить время и ресурсы по сравнению с традиционными методами строительства,

– объясняют в Управлении исламских дел и благотворительной деятельности правительства Дубая (IACAD).

Здание будет включать два этажа – 2 000 квадратных метров – и сможет вмещать около 600 верующих.

В Дубае построят мечеть, напечатанную на 3D-принтере / Фото JT+Partners and IACAD

Построят ее из бетонной смеси с помощью специального 3D-принтера, запрограммированного на проект. С помощью него три человека смогут возводить стены здания со скоростью два квадратных метра в час.

Ожидается, что на строительство общей конструкции религиозного сооружения уйдет около четырех месяцев, а на внутреннюю отделку помещений – еще около двенадцати месяцев.

Так будет выглядеть мечеть / Фото JT+Partners and IACAD​

Здание будет из бетонной смеси / Фото JT+Partners and IACAD

Кстати, Дубай позиционирует себя как мировую столицу 3D-печати. Пять лет назад город запустил соответствующую стратегию. Согласно ей к 2030 году четверть всех новых зданий должны быть напечатаны. В 2016 году там открыли первый в мире офис, созданный с помощью 3D-принтера.

Как идет процесс строительства: смотрите видео